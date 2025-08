Netflix kansellerer Fubar

HQ

Dårlige nyheter for alle Fubar-fans der ute: Actionserien har nå levd opp til navnet sitt, for når seertallene er svake, tar Netflix - som vanlig - frem historieøksa, og kanselleringen blir et faktum. Det blir med andre ord ingen tredje sesong av den Arnold Schwarzenegger-ledede spionkomedien, ifølge Deadline.

Den andre sesongen ble sluppet to år etter den første suksessrike sesongen, og til tross for stjerner som Schwarzenegger, Carrie-Anne Moss og Monica Barbaro, klarte serien bare å klatre opp til en syvendeplass på Netflix' amerikanske topp 10-liste. I Netflix' øyne er det en fiasko for en serie som hadde åpnet så sterkt for to år siden. Det er slik det går. Serien er imidlertid fortsatt tilgjengelig på strømmetjenesten, for de som er i humør til å se Schwarzenegger redde verden - og hans forhold til spiondatteren sin.

Kommer du til å savne Fubar?