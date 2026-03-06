Netflix kjøper AI-filmstudio, grunnlagt av skuespilleren Ben Affleck

HQ

Selv om det er mange filmskapere der ute som ikke vil ha AI innenfor en radius på 30 meter av noen av kreasjonene sine, er det noen som er fascinert av å se hvordan teknologien kan hjelpe dem med å lage film. Ben Afflecks nye oppstart, InterPositive, ser ut til å lage noen av disse verktøyene og koble dem til filmskapere.

Netflix ser ut til å synes det er en god idé, ettersom de har gått videre og kjøpt opp oppstarten. I det Variety kaller et sjeldent oppkjøp, vil hele teamet på InterPositive bli brakt under Netflix-paraplyen, med Affleck som seniorrådgiver for å gi veiledning til streameren.

Foreløpig er planen å holde InterPositives teknologi utenfor markedet, slik at Netflixs kreative team kan bruke den internt. Vilkår og tall som er involvert i oppkjøpet er ikke offentliggjort. Dette kommer uker etter at Netflix-avtalen med Warner Bros. gikk i vasken, og bare en uke etter at det ble offisielt bekreftet at Paramount i stedet ville foreta det historiske medieoppkjøpet.

"I 2022 brukte jeg mye tid på å observere den tidlige økningen av AI i produksjonen," sa Affleck i en uttalelse. "Som filmskaper kunne jeg se hvordan disse modellene kom til kort. For at kunstnere skal kunne bruke disse verktøyene til å fortelle historiene vi vier livene våre til, må de være spesialbygde for å representere og beskytte alle kvalitetene som skaper en god historie: nyansene i filmskaping, de forutsigbare - og uforutsigbare - utfordringene i produksjonsmiljøer, forvrengningen av et objektiv eller måten lyset skifter form på i en scene."

"Vi må også ta vare på det som gjør historiefortelling menneskelig, nemlig dømmekraften. Den typen som det tar flere tiår å bygge opp, som det tar erfaring å finpusse, og som bare mennesker kan ha. Jeg visste at jeg hadde et ansvar overfor mine kolleger og bransjen vår, for å beskytte kraften i menneskelig kreativitet og menneskene som står bak den," fortsetter han.