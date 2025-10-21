Netflix kjøper rettighetene til Settlers of Catan

HQ

I et av årets kanskje merkeligste og mest overraskende trekk har Netflix kjøpt rettighetene til å produsere både en film og en TV-serie basert på det populære brettspillet Settlers of Catan. Her bygger du opp sivilisasjonen din gjennom handel, intriger og litt flaks, med et stadig voksende nettverk av veier, byer og tettsteder.

Ikke helt det stoffet som filmer er laget av, ettersom denne svært mekaniske opplevelsen nå må forvandles til noe mer fortellingsdrevet. Men hei, dette er neppe første gang et brettspill har blitt omgjort til en stor blockbuster. Vi husker alle Battleship, ikke sant? Hasbros dyre kalkun av en film som sank ganske raskt, men de prøvde i det minste.

Så langt har ingen manusforfattere, regissører eller skuespillere blitt nevnt for å være knyttet til prosjektet. Og vi kan bare ønske Netflix lykke til, krysse fingrene og håpe på det beste. Hvem vet, kanskje de overrasker oss. Og i det minste ser det ut til at rettighetshaverne til brettspillet, Asmodee, er fornøyde. Og en talsperson for selskapet sa så mye i en uttalelse.

"Millioner av mennesker har hatt glede av Catan siden det ble skapt, og for mange er det fortsatt en inngangsport til moderne brettspill. Jeg er begeistret over å se at spillet utvides til et større publikum som vil oppdage rikdommen i dets univers. Jeg synes det er spennende for merkevarens fremtid."

Hva tror du om dette? Vil Settlers of Catan passe godt på det store lerretet?