Netflix kunne ha sendt UFC... Men her er grunnen til at de ikke gjorde det

HQ

Da UFC begynte å forhandle om sin nye kringkastingsavtale, forventet mange at Netflix ville være frontrunner. Strømmegiganten hadde tross alt allerede inngått en massiv avtale på 10 år og 5 milliarder dollar for WWEs Monday Night Raw, og både UFC og WWE opererer under samme morselskap, TKO Group Holdings.

Avtalen som til slutt ble landet, var likevel med Paramount CBS: en svimlende avtale på 7,7 milliarder dollar som dekker alle UFC-arrangementer de neste syv årene. Mens størrelsen på avtalen sjokkerte bransjen, har TKO-president og COO Mark Shapiro nå avslørt hvorfor Netflix til slutt gikk videre på UFC.

Den viktigste grunnen? Volum. Netflix, forklarer Shapiro nå på podcasten The Varsity, var kun interessert i UFC-arrangementer (de nummererte pay-per-views) og hadde ingen interesse i å vise alle UFCs Fight Night-show.

"Det var et øyeblikk av skuffelse", sier Shapiro. "Vi var ærlig talt ganske nærme med Netflix. De sto fast på at de ikke ville ha volumet. De var ute etter store begivenheter. Du kan gi oss én pay-per-view, vi vil betale premium, men vi vil ikke ha de andre 30 Fight Nights."

Milwaukee, Wisconsin - 18. juli 2024: Dana White, administrerende direktør i Ultimate Fighting Championship, på Republikanernes landsmøte. // Shutterstock

Netflix har nylig begynt å satse på direktesendt sport, og strategien fokuserer på enkeltstående, høyprofilerte begivenheter fremfor sesonglange sendinger. Denne tilnærmingen har fungert for strømmetjenesten med arrangementer som Jake Paul vs. Mike Tyson-kortet og begrensede NFL-kamper. UFCs vanlige månedlige arrangementer passet imidlertid ikke inn i den modellen.

Shapiro la til at selv om UFC var åpen for å dele sine kringkastingsrettigheter mellom flere partnere, var det aldri ideelt. Paramounts forslag om å ta hele porteføljen av UFC-arrangementer (inkludert Fight Nights) tilbød både skala og promotering på tvers av CBS og Paramount +, noe som gjorde det til den beste passformen.

"Da CBS/Paramount kom og banket på døren og sa at de ville spille på alt... den visjonen var for god til å takke nei til", sier Shapiro. For fansen har Paramounts avtale også den fordelen at de fjerner pay-per-view-avgifter for store UFC-arrangementer, noe som gjør det mer tilgjengelig for vanlige seere og potensielt reduserer piratkopiering.

Kort sagt, Netflix kunne ha sendt UFC, men streaminggigantens fokus på store begivenheter kolliderte med UFCs tidsplan med høyt volum. Paramounts fullpakketilnærming, derimot, oppfylte alle kravene og sikret den rekordstore avtalen på 7,7 milliarder dollar. Tror du det var den riktige avgjørelsen?