Netflix kunngjør co-main event for Ronda Rousey vs. Gina Carano-kortet

HQ

Netflix har kunngjort en ny kamp som vil gå foran den etterlengtede kampen mellom Gina Carano og Ronda Rousey, den første MMA-kampen som noensinne er sendt på streamingplattformen, og første gang disse to legendene i sporten, som aldri har krysset stier, kjemper, og vender tilbake etter ti og sytten år.

Kamparrangementet 16. mai i Los Angeles vil inkludere en kamp mellom Francis Ngannou vs. Philipe Lins som co-main event, med retur av to veteranutøvere etter nesten to år.

Ngannou, 39 år gammel med dobbelt statsborgerskap fra Kamerun og Frankrike, bokset i UFC for siste gang i oktober 2024, da han beseiret Renan Ferreira i første runde, men tapte for Anthony Joshua i en boksekamp i mars 2024. Han er kjent for sine kraftige slag, som hjalp ham i syv av hans 14 UFC-kamper med KO på mindre enn to minutter.

Lins, en 40 år gammel brasilianer, bokset for siste gang mot Ion Cutelaba i mars 2024, med en statistikk på 18 seire, 9 KO og 5 tap.

Ngannou er for tiden uten kontrakt med UFC, men denne kampen er organisert av Jake Pauls bokseselskap MVP (Most Valuable Promotions), som også er deres første MMA-kamp. Gleder du deg til kampene mellom Gina Carano og Ronda Rousey, og Francis Ngannou vs. Philipe Lins den 16. mai på Netflix?