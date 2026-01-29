Netflix kunngjør comeback-kamp for Tyson Fury 11. april mot Arslanbek Makhmudov

HQ

Tyson Fury har endelig annonsert sin neste rival, etter å ha uttalt at han ville returnere til boksing i 2026, nok en av en rekke avganger og comebacker for den 37 år gamle britiske bokseren, som hadde en perfekt proffrekord på 34 seire, hvorav 24 på KO, frem til sine to siste kamper, to strake nederlag mot Oleksandr Usyk i 2023 og 2024. Tyson Fury møter Arslanbek Makhmudov i april.

Arslanbek Makhmudov, en 36 år gammel russisk tungvektsbokser med en merittliste på 21-2, har vunnet flere regionale titler, inkludert WBA Inter-Continental-tittelen to ganger i 2023 og 2025.

Kampen, som promoteres av The Ring Magazine, sendes eksklusivt på Netflix verden over den 11. april, og vil finne sted et sted i Storbritannia. Det blir Furys første kamp på britisk jord siden desember 2022, da han forsvarte WBC-tittelen sin mot Derek Chisora.

I likhet med Fury har Makhmudov tapt to proffkamper nylig, i august 2024 mot Guido Vianello og i desember 2023 mot Agit Kabayel, begge på teknisk knockout.