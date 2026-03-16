Netflix kunngjør den tredje kampen i Gina Carano vs. Ronday Rousey-kampen i mai

Netflix fortsetter å annonsere nye fightere for sin første MMA-sending, også det første MMA-arrangementet som promoteres av MVP, Jake Pauls boksepromotor. Overskriften blir selvfølgelig den første kampen noensinne mellom to kampsportlegender som aldri har møttes, Gina Carano og Ronda Rousey, som begge kommer fra lange pauser i karrieren.

Den andre hovedkampen ble annonsert til å være Francis Ngannou vs. Philipe Lins, og i dag er det bekreftet en tredje kamp, mellom Nate Díaz og Mike Perry, som skal finne sted før Carano vs. Rousey den 16. mai i Los Angeles.

Diaz, 40 år gammel, huskes spesielt av sin rivalisering med Conor McGregor, den største i MMA-historien når det gjelder seertall, men forlot UFC i 2022 og har siden vært en fri agent, til og med prøvd andre disipliner som boksing (hvor han kjempet mot Jake Paul). Perry forlot UFC i 2021.

Ifølge Lowkickmma startet ryktene om en kamp mellom Perry og Diaz i 2022, da Perry offentlig spurte Diaz om en kamp. De er to av de mest anerkjente figurene i MMA, og nå vil de endelig få sjansen til å kjempe bak ryggen til UFC, og se hvordan Jake Paul og Netflix "stjeler" noen legender fra UFC for en av årets mest etterlengtede kamphendelser. "Nate Diaz er den ekte BMF, og Mike Perry er kongen av vold - dette blir en krig fra den første pressekonferansen helt til slutten når en av dem får hånden hevet", sier Nakisa Bidarian, administrerende direktør i MVP.

