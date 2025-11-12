Netflix kunngjør ny animasjonsserie for voksne fra Cartoon Network-veteranen George Gendi

Fans av animasjon og komedier for voksne vil sannsynligvis være interessert i å høre at Netflix snart vil utvide sin allerede ganske store samling av prosjekter i dette segmentet. Streamingplattformen har kunngjort en ny serie fra George Gendi (av The Amazing World of Gumball og Apple & Orange berømmelse på Cartoon Network), med dette er en sitcom på arbeidsplassen som regnes som Living the Dream.

Synopsis for showet forklarer hva det vil servere: "Bestevennene Des og Ray er et par skikkelig kule gutter fra London som burde ha gjort det stort nå, men som ikke har gjort det, men som fortsatt kunne ha gjort det. I stedet sitter de fast i et "vi-skal-redde-planeten"-selskap som heter Ecofood, og driver med "sosiale medier" for nesten ingen penger. Nå må de navigere mellom pinlige romanser på arbeidsplassen, HR-tabber, direktiver fra L.A.-kontoret og Rays fars misbilligelse. Det kunne vært verre, men det kunne også vært mye, mye bedre."

Serien er skapt, skrevet og har stemmearbeid fra Gendi, men den bredere rollebesetningen inkluderer også Javone Prince, Julia Davis, Ali Shahalom, Tom Stourton, Ellie White, Ambika Mod, Lisa Gilroy, Chris Diamantaopoulos, Stavros Halkias, Kevin Eldon, Doon Mackichan, Charles Dale og David Dawson.

Totalt kan vi forvente oss åtte 25 minutter lange episoder fra den første sesongen av serien, og når det gjelder premieredatoen, er denne ikke nevnt ennå. Vi har imidlertid et første teaserbilde for serien, som du kan se nedenfor.