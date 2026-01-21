Netflix kunngjør nytt partnerskap med Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, og Chainsaw Man studio Mappa

Mappa - anime-studioet bak to av dagens største serier - har kunngjort et nytt strategisk partnerskap med Netflix. Jujutsu Kaisen og Chainsaw Man-studioet kommer til å jobbe sammen med den gigantiske streameren på ny anime, og det vil streame flere kommende prosjekter eksklusivt til Netflix.

HQ

Partnerskapet ble kunngjort via Netflixs nettsted, hvor vi blir fortalt at mer enn halvparten av Netflix-abonnentene liker anime gjennom streamingtjenesten. Anime-seertallet har også tredoblet seg i løpet av de siste fem årene. Mappas nye titler vil ha premiere samtidig over hele verden på Netflix (noe som betyr at vi kanskje endelig får JJK sesong 2 på Netflix UK, ikke sant?) I tillegg er flere nye prosjekter under produksjon, som vil finne veien til Netflix når de er ferdigstilt.

"Vi har jobbet med Netflix på ulike prosjekter tidligere, men dette utvidede partnerskapet er basert på MAPPAs grunnleggende tro på å være et uavhengig studio - både kreativt og forretningsmessig", sier Mappas administrerende direktør og president Manabu Otsuka. "Japanske animasjonsstudioer må være proaktive i alle ledd, fra å forstå globale publikumsbehov og utvikle prosjekter, til å nå ut til seerne og utvide relaterte virksomheter. MAPPA er forpliktet til å utdype samarbeidet med Netflix, med sikte på et langsiktig, vinn-vinn-partnerskap."

Kaata Sakamoto, Netflix' VP for innhold i Japan, legger til: "MAPPA er et bemerkelsesverdig studio som kontinuerlig har tatt på seg dristige utfordringer og oppnådd enestående uttrykksformer. Hos Netflix verdsetter vi også lidenskapen og engasjementet til skaperne. Ved å kombinere MAPPAs unike tilnærming til anime-produksjon med Netflix' globale rekkevidde - og motet til å ta risiko, noe som er avgjørende for å skape overbevisende innhold - håper vi å kunne utvide mulighetene for anime ytterligere. Vi er fast bestemt på å levere nye verk og spenning til fans over hele verden."

De to vil også samarbeide om merchandise, og Netflix vil sannsynligvis sørge for at all merch som lages for Mappas populære anime kommer ut over hele verden.