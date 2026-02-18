Netflix lager en Ticket to Ride-film

Et av de viktigste brettspillene noensinne, og en tittel som ofte blir sett på som en inngangsport til mer komplekse brettspill, er klassikeren Ticket to Ride. Det ble utgitt i 2004 og utløste noe av en brettspillrevolusjon.

Siden det opprinnelige spillet ble lansert, der vi skulle bygge jernbaner i USA, har det kommet utallige andre utgaver basert på kontinenter, regioner, land og byer rundt om i verden. Det har også blitt utgitt digitalt flere ganger, og i noen år nå har det til og med kommet et svært anerkjent Legacy-spill, som er et litt mer komplekst og sammenhengende oppsett der hver runde er knyttet til den forrige med en historie som sakte, men sikkert utfolder seg.

Nå ser brettspillet ut til å være klar for neste steg. Deadline rapporterer at Netflix har kjøpt rettighetene til Ticket to Ride, og tanken er nå å gjøre det om til en film. Prosjektet har kommet så langt at Ben Mekler og Chris Amick (blant annet kjent for Kung Fu Panda-serien) skal skrive manuset, mens spillets skaper, Alan R. Moon, skal fungere som utøvende produsent.

Det er nok noen år til filmen får premiere, men vi får utvilsomt grunn til å vende tilbake til prosjektet når vi vet mer om historien, skuespillerne og hvilken del av verden jernbanen skal bygges i.