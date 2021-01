Netflix lager Monsterverse-serie basert på Skull Island

Du ser på Annonser

Netflix fortsetter sitt arbeid med TV-serier basert på popkulturelle fenomener, og nå har de annonsert en animert serie som ser ut til å utspille seg i samme Monsterverse-univers som Kong: Skull Island og de siste Godzilla-filmene.

På Twitter har Netflix postet en synopsis fra showet:

"A shipwrecked crew, an island of monsters, and one king to rule them all. Skull Island is a new anime series set in Legendary's Monsterverse from Powerhouse Animation."

Om det vil være med noen karakterer fra Kong: Skull Island er enda uklart, og det kommer nok til å drøye en stund før serien får premiere. Neste Monsterverse-slipp er Godzilla vs Kong som ble lansert den 31. mars.