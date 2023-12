Netflix lager remake av anime-serien One Piece

HQ

Netflix hadde stor suksess med live-action-filmatiseringen av One Piece tidligere i år, så det tok ikke lang tid før en ny sesong ble bekreftet. Det er tydeligvis ikke nok for den gigantiske strømmetjenesten.

Studio Wit, det japanske animasjonsstudioet som blant annet er kjent for Attack on Titan og den kommende Suicide Squad Isekai, avslører at de samarbeider med Netflix om å lage en One Piece-anime basert på mangaens East Blue-saga. Det er de første 12 bindene, hvis du ikke visste det. Det er også hele den første sesongen av live-action-serien, så det er nok en av grunnene til at de gjør det.

Det er likevel et veldig interessant valg, ettersom One Piece allerede har en anime, og den holder fortsatt koken etter nesten 1100 episoder. Vil du høre noe enda mer fascinerende? Wit samarbeider med en håndfull andre studioer om å lage det som kalles The One Piece, inkludert studioet som lager den originale anime-serien: Toei Animation. Dette gjør det hele egentlig mer logisk, for jeg antar at Toei liker ideen om å lage de første delene av anime-serien på nytt med et mye høyere budsjett og mer moderne animasjonsteknikker enn det originalen hadde i 1999. Det blir interessant å se om de kommer til å spille inn nye stemmer, hvordan den ser ut og slikt, men vi vet fortsatt ikke når The One Piece kommer, så hvem vet når vi får vite og se mer.