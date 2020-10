Netflix lager TV-serie basert på Assassin's Creed

Du ser på Annonser

To uker innen lanseringen av Assassin's Creed Valhalla har Netflix bestemt seg for å meddele at de skal produsere en TV-serie basert på Assassin's Creed. Den eneste konkrete informasjonen vi har foreløpig er at Jason Altman og Danielle Kreinik fra Ubisoft skal være executive producers.

Om serien kommer til å baseres på et spesifikt spill, utspiller seg i en spesifikk æra eller om den byr på noe helt nytt - gjenstår å se. Forhåpentligvis blir den bedre enn filmen fra 2016, og med tanke på hvor bra Netflix lyktes med The Witcher, har vi trua.