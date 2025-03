Netflix lanserer dokumentarisk miniserie om Carlos Alcaraz 23. april

HQ

Netflix' investeringer i sportsinnhold er tydelige, både ved å sikre seg rettigheter til å sende begivenheter som boksekamper eller USAs rettigheter til FIFA Women's World Cup 2027 og 2031, men også på dokumentarer. Vi har nettopp mottatt sesong 7 av den vellykkede Drive to Survive, samt begrensede serier om Basketball i Paris 2024 eller Saudi Pro League.

Den trenden vil fortsette resten av 2025, med eksempler som Vini Jr.-dokumentaren og nå en ny dokumentar om Carlos Alcaraz, som slippes 23. april.

Carlos Alcaraz: My Way er tittelen på dokumentarserien, som ble avslørt i dag med en teaser som viser den 21 år gamle tennisspilleren med en tatovering som avslører utgivelsesdatoen. Miniserien ble spilt inn i løpet av hele 2024-sesongen, der "Carlitos" vant Roland Garros og Wimbledon, til tross for at han falt til tredjeplass på ATP-rankingen, overskygget av den italienske stjernen Jannik Sinner.

Til tross for at Sinner har blitt en stor stjerne, er italieneren, som har vunnet tre Grand Slam-turneringer, to år eldre enn Alcaraz. Carlos Alcaraz er fortsatt den yngste tennisspilleren som har toppet singlerankingen i den åpne æraen.

Carlos Alcaraz. My Way er regissert av Jorge Laplace: My Way har premiere 23. april på Netflix. To dager tidligere kunne Alcaraz vinne Laureus World Sportsman of the Year-prisen.

