Netflix lanserer ekte Scoops Ahoy Ice Cream Parlor-smaker fra Stranger Things

Vi teller ned timene til den siste sesongen av Stranger Things begynner å vises på Netflix, ettersom den første episoden kommer på strømmetjenesten allerede i morgen, 27. november, kl. 1:00 GMT/2:00 CET. Nå som denne ankomsten nærmer seg, har Netflix avslørt en rekke ekte iskremsmaker som vil være tilgjengelige for forbrukere, med det ekstra forbeholdet at du bare kan få tak i disse varene i Walmart butikker i USA.

Smakene er en del av et varemerke som gjenspeiler en Stranger Things -skapelse, nemlig Scoops Ahoy Ice Cream Parlor, butikken der Joe Keerys Steve Harrington ble nære venner med Maya Hawkes Robin Buckley da de begge jobbet der.

Totalt er det syv smaker å velge mellom, nemlig USS Butterscotch, Chocolate Pudding, Cinnamon Bun Bytes, Triple Decker Extravaganza, Mint Flare, Pineapple Upside Down og The Void, hvorav de tre siste er med Upside Down-tema.

Virker som en ganske episk godbit for det som er på vei til å bli en monumentalt stor sesong med TV. Hvis de bare var mer tilgjengelige...

