Netflix lanserer en film gratis på YouTube

I et trekk som sjokkerte mange i går kveld la Netflix ut en av sine store filmer fra i fjor gratis på YouTube. Det dreier seg om Nimona, animasjonsfilmen som utspiller seg i en futuristisk middelalderverden og handler om en formskifter som ønsker å bli en skurks hjelper.

Nimona fikk ganske gode kritikker da den kom ut i juni i fjor, men kanskje fikk den ikke all den oppmerksomheten den kunne ha fått, siden Spider-Man: Across the Spider-Verse fortsatt dominerte animasjonsverdenen på den tiden.

Hvis du ennå ikke har sett Nimona, eller er på utkikk etter en film du kan se i sin helhet uten å abonnere på en strømmetjeneste, kan det være lurt å prøve denne.