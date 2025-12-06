Netflix lanserer en nettside som viser kunsten bak KPop Demon Hunters

HQ

Netflix fortsetter å utvinne sin nylige astronomiske hit KPop Demon Hunters, som etter tidligere å ha bekreftet at en oppfølgerfilm er i arbeid, nå har en gratis nettside blitt lansert som viser tonnevis av kunstverk og under utvikling bilder fra den animerte filmen.

Nettstedet, som rett og slett heter The Art of KPop Demon Hunters, er et nettsted med flere kapitler som dekker hver eneste del av filmen, med konseptkunst og bilder sammen med beskrivelser og tekst som forklarer hvordan designene ble til.

Vi får møte karakterene mer inngående, se hvordan noen av figurene ble skulpturert, få et innblikk i den smakfulle maten, støte på noen av demonene og mye mer. Det er en sann skattekiste av kunstverk og kreative visjoner, og du kan se alt sammen uten å måtte bruke en krone.

