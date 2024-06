Netflix lanserer sin egen serie med popcorn

HQ

Netflix forgrener seg. Mens strømmetjenesten fortsatt fokuserer på alt som har med film og TV å gjøre, og å holde deg foran skjermen, ønsker de nå å satse på snacks som vi alle elsker å spise under en film eller favorittserie.

I samarbeid med Popcorn Indiana har Netflix lansert Netflix Now Popping, et merke av popkorn i poser som er klare til å spises. To smaker har blitt lansert så langt, nemlig Cult Classic Cheddar Kettle Corn og Swoonworthy Cinnamon Kettle Corn. Hvis du bor i USA, bør du kunne finne disse posene på din lokale Walmart for 4,50 dollar per pakke.

Det er ganske dyrt for en pose popcorn, men hvis Netflix vet noe, er det hvordan man setter opp prisene. Vi får se om det blir en hit før det lanseres over hele verden, men vi kan tenke oss at vi snart også vil kunne se Netflix-filmen vår med vårt eget Netflix-merkede popkorn. Vi lever virkelig ut bedriftsdrømmen.

