Netflix legger ned ytterligere to spillstudioer, blant annet utvikleren av Oxenfree

HQ

Hvis du trodde du kanskje ville ha den luksusen å gå inn i helgen uten å høre om enda en spillutvikler som står overfor nedbemanninger eller nedleggelse, har vi noen skuffende nyheter å dele.

Game File har publisert en ny rapport som hevder at Netflix skal legge ned ytterligere to av sine spillstudioer. Utviklerne det er snakk om, inkluderer det ganske kjente Night School (kjent for blant annet å ha laget Oxenfree-spillene) og det Helsinki-baserte Moonloot, som først ble grunnlagt i 2022.

Faktisk er dette enda mer smertefullt, ettersom Night School lanserte et nytt spill for bare seks uker siden da de presenterte «Unhinged» for verden – et interaktivt førstepersons-skrekkespill som er eksklusivt tilgjengelig på Netflix og varer i rundt 30 minutter. Selv om Netflix i utgangspunktet virket fornøyd med prosjektets resultater, har det tydeligvis ikke gått bra nok for strømmetjenesten, ellers ville ikke utvikleren blitt lagt ned mindre enn to måneder senere.

Ifølge en talsperson for Netflix er disse nedleggelsene en del av et arbeid for å «være mer målrettet i gjennomføringen vår», samtidig som Netflix gjennomfører bredere organisatoriske endringer i «virksomheten for å tilpasse den til disse prioriteringene.»

Det er også kjent at Netflix vil kutte enda flere stillinger i sitt interne spillteam som en del av disse organisatoriske endringene, men det eksakte antallet oppsigelser er ennå ikke offentliggjort.