Netflix leter etter deltakere til sin Willy Wonka-inspirerte realityserie

Netflix ønsker å bringe magien til Willy Wonka og hans Chocolate Factory til liv som aldri før, alt som en del av en ny reality-serie som skal debutere på streameren. Kjent som The Golden Ticket, vil showet se en haug med deltakere som deltar i Charlie and the Chocolate Factory-inspirerte aktiviteter, med dette beskrevet som et "sosialt eksperiment med høy innsats" der det å finne en gylden billett ganske enkelt får deg gjennom inngangsdøren.

Netflix utvider ved å legge til: "Wonkas gjester må motstå spill, tester og fristelser som er utformet for å bevise deres instinkter, motstandskraft og evne til å trives i kaoset i et retro-futuristisk drømmelandskap."

For øyeblikket er det bare begrensede detaljer om denne serien tilgjengelig, noe som betyr at vi ennå ikke vet innspillingssted eller premieredato. Men hvis du tilfeldigvis bor i USA og er over 18 år, kan du faktisk melde deg på i håp om å bli deltaker i dette showet, og mer informasjon om dette finner du her.

Om å bringe The Golden Ticket til liv, uttalte Netflixs visepresident for unscripted, Jeff Gaspin: "Vi er begeistret over å bringe magien i sjokoladefabrikken til live som aldri før. Denne enestående realitykonkurransen blander eventyr, strategi og sosial dynamikk, og skaper en opplevelse som er like fengslende som den er uforutsigbar. For første gang vil noen få heldige ikke bare måtte forestille seg opplevelsen - de vil få gå inn i fabrikken og leve den."

Du kan se traileren for The Golden Ticket nedenfor.

Dette er en annonse: