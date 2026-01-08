Netflix' live-action The Witcher avsluttes i 2026 med sin femte sesong

HQ

Netflixs The Witcher har ikke vært den brølende suksessen fans av CD Projekt Reds RPG-serie hadde håpet, men på en veldig anti-Netflix-måte fikk den også støtte fra streameren for å fullstendig løpe sin kurs. I oktober ankom den fjerde sesongen av showet på en veldig middelmådig måte, og etter Henry Cavills avgang visste vi at det bare var planlagt to sesonger med Liam Hemsworth som White Wolf. Dette betyr at bare sesong 5 er igjen, og den kommer faktisk til Netflix i år.

Dette har blitt bekreftet i en "What's Coming"-artikkel på Netflix Tudum, der strømmetjenesten bekrefter at serien kommer tilbake i 2026, og til og med bygger videre på dette med det offisielle sammendraget av den kommende sesongen.

"Tiden for slutten er nær: mørke krefter samler seg over hele kontinentet med skurkaktige design på Ciri. Selv om Geralt og Yennefer kan redde datteren sin og oppfylle sitt siste ønske om å gjenforenes som en familie, vil de måtte møte hindringer - og fiender - som de aldri har møtt før."

Vi har ikke mer informasjon å legge til, men en rimelig gjetning er at en premiere mot slutten av 2026 ligger i kortene, noe som samsvarer med ankomsten av sesong 4 i slutten av oktober.

Gleder du deg til at The Witcher kommer tilbake, eller er det på tide at serien avsluttes?