Netflix lover at Warner Bros.-filmer vil vises på kino hvis oppkjøpet går gjennom

Vi vet at Warner Bros. er til salgs, og vi vet at noen få store selskaper allerede har lagt inn bud. Paramount ser ut til å være svært interessert i å kjøpe det store medieselskapet, men det er også Netflix. Streameren har til og med fortalt Warner Bros. at filmene deres vil beholde sine kinoutgivelser hvis en avtale skulle gå gjennom.

Dette kommer fra en Bloomberg-rapport, som sier at Netflix vil respektere Warner Bros. kontraktsmessige avtale om å slippe filmer på kino, hvis avtalen gikk gjennom. Det betyr at vi ikke vil bli tvunget til å se filmer som Dune og DC-filmene hjemme før tiden.

Med tanke på at Warner Bros. har hatt et mønster med å slippe filmer digitalt ganske kort tid etter at de har kommet på kino de siste årene, skulle man kanskje tro at Netflix' hjemmestrømmetilnærming ikke ville være noe problem. Men hvis store regissører som Denis Villeneuve og Ryan Coogler skal jobbe med WB igjen, eller hvem som enn kjøper det, vil de sannsynligvis være mye mer komfortable med å vite at filmen deres vil komme på det store lerretet.