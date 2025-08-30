Netflix' Monster er tilbake med Ed Gein Story denne høsten

Etter å ha portrettert Jeffrey Dahmer og Menendez-brødrene, vender Netflix' antologiserie Monster tilbake med en annen av historiens mest beryktede forbrytere. Den tredje sesongen, med tittelen Monster: The Ed Gein Story, tar for seg mannen hvis grufulle forbrytelser rystet 1950-tallets Wisconsin - og senere inspirerte noen av skrekkfilmens mest ikoniske karakterer.

Ed Gein levde som en tilsynelatende stille eneboer på en gård i forfall, men bak lukkede dører skjulte han et hus fullt av ubeskrivelige grusomheter. Han myrdet kvinner, skjendet lik og utviklet en sykelig besettelse av sin avdøde mor. Hans grusomme arv ga opphav til karakterer som Norman Bates (Psycho), Leatherface (Motorsagmassakren) og Buffalo Bill (The Silence of the Lambs).

Serien har den britiske skuespilleren Charlie Hunnam i hovedrollen, sammen med Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams og Lesley Manville - et sterkt ensemble på alle måter. Sesongen har premiere 3. oktober, og lover en mørk og urovekkende nedstigning i det amerikanske marerittet. Netflix har også bekreftet at Monster kommer tilbake med en fjerde sesong, denne gangen med fokus på Lizzie Borden, spilt av Ella Beatty - kvinnen som er anklaget for å ha myrdet sin far og stemor brutalt med øks.

Er du klar for neste kapittel av Monster?