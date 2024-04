Netflix' neste animerte eventyr utforsker berømmelsens og stjernestatusens motgang og brutalitet

Netflix har offentliggjort traileren til sitt kommende animasjonseventyr Thelma the Unicorn. I denne filmen spiller Brittany Howard hovedrollen som en liten ponni som i et skjebnens øyeblikk blir forvandlet til en enhjørning, og som snart blir viklet inn i et liv med berømmelse og stjernestatus, noe som har store personlige omkostninger.

Filmen har blant andre Will Forte og Zach Galifianakis i hovedrollene, og har premiere allerede neste måned, den 17. mai. Det er ingen tvil om at dette vil være en ideell film å sette seg ned og se sammen med noen ungdommer, og for å se om det blir tilfellet, kan du sjekke ut traileren til Thelma the Unicorn nedenfor.