Netflix og Ubisoft går sammen om en live-action Assassin's Creed-serie

Netflix og Ubisoft har jobbet sammen en stund, noe som har ført til at prosjekter som Rainbow Six: Smol har kommet på strømmeplattformen, og en gang ble det også foreslått planer om et Assassin's Creed-spill, som aldri kom noen vei, eller rettere sagt ikke har gjort det ennå. For de som håpet at dette skulle bli noe av, har det nest beste nå fått grønt lys, ettersom det franske spillselskapet og strømmetjenesten skal samarbeide om en live-action Assassin's Creed-serie.

Jepp, showet er kunngjort, og det vil bli skapt av Westworld showrunner Roberto Patino og Halo showrunner David Wiener, som begge også vil fungere som showrunners og utøvende produsenter på prosjektet.

Hva vi kan forvente oss av serien, får vi vite i en pressemelding: "Assassin's Creed live-action-serien er en høyoktan thriller sentrert om den hemmelige krigen mellom to skyggefulle fraksjoner: den ene er innstilt på å bestemme menneskehetens fremtid gjennom kontroll og manipulasjon, den andre kjemper for å bevare den frie viljen. Serien følger karakterene gjennom avgjørende historiske hendelser i deres kamp for å forme menneskehetens skjebne."

Vi vet også at prosjektet vil bli produsert av Gerard Guillemot, Margaret Boykin og Austin Dill, hver for Ubisoft Film & Television, pluss Matt O'Toole. Vi har ingen ytterligere informasjon om prosjektet å legge til, men showrunners har sammen delt en kort uttalelse.

"Vi har vært fans av Assassin's Creed siden utgivelsen i 2007. Hver dag vi jobber med denne serien, blir vi begeistret og ydmyke over mulighetene som Assassin's Creed åpner for oss. Under omfanget, skuespillet, parkouren og spenningen ligger en grunnlinje for den mest essensielle menneskelige historien - om mennesker som søker etter et formål, og som sliter med spørsmål om identitet, skjebne og tro. Den handler om makt og vold og sex og grådighet og hevn. Men mer enn noe annet er dette en serie om verdien av menneskelig kontakt, på tvers av kulturer og tid. Og den handler om hva vi som art står i fare for å miste når disse forbindelsene brytes. Vi har et fantastisk team bak oss, med folkene hos Ubisoft og våre støttespillere hos Netflix, og vi er forpliktet til å skape noe ubestridelig for fans over hele verden."

Utover dette bekrefter Ubisoft og Netflix at den animerte serien Splinter Cell: Deathwatch vil ha premiere til høsten.