Netflix og Youtube er på vei til Android Auto og Apple CarPlay
Det ser ut til at mange strømmeapper snart vil bli tilgjengelige via begge plattformene.
Mens enkelte bilmerker har tilbudt strømmeapper som en del av infotainment-pakken, er spesielt Netflix i ferd med å bli mye mer tilgjengelig takket være offisiell støtte for Android Auto og Apple CarPlay.
Ifølge noen rapporter inneholder den nyeste betaversjonen av Android Auto spesifikke hint om at Google er i ferd med å tillate strømmeapper i Auto-grensesnittet, noe som betyr at tjenester som Netflix, Youtube og Disney+ snart kan finne veien dit.
Pussig nok finnes det lignende ledetråder i iOS 26.4, der det ser ut til at Apple vil bruke AirPlay-funksjonen til å la iPhone-brukere stråle innhold til skjermen i bilen.
Det er ingen spesifikk tidsplan for disse funksjonene på noen av plattformene, men det ser ut til at vi er uker fra at dette blir skikkelig introdusert.