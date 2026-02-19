Netflix og Youtube er på vei til Android Auto og Apple CarPlay

HQ

Mens enkelte bilmerker har tilbudt strømmeapper som en del av infotainment-pakken, er spesielt Netflix i ferd med å bli mye mer tilgjengelig takket være offisiell støtte for Android Auto og Apple CarPlay.

Ifølge noen rapporter inneholder den nyeste betaversjonen av Android Auto spesifikke hint om at Google er i ferd med å tillate strømmeapper i Auto-grensesnittet, noe som betyr at tjenester som Netflix, Youtube og Disney+ snart kan finne veien dit.

Pussig nok finnes det lignende ledetråder i iOS 26.4, der det ser ut til at Apple vil bruke AirPlay-funksjonen til å la iPhone-brukere stråle innhold til skjermen i bilen.

Det er ingen spesifikk tidsplan for disse funksjonene på noen av plattformene, men det ser ut til at vi er uker fra at dette blir skikkelig introdusert.