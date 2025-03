Netflix' One Piece -filmatisering mister en showrunner

HQ

Matt Owens, co-showrunner for Netflix' One Piece -filmatisering, trekker seg bort fra et liv med pirater og bestemmer seg for å fokusere på sin mentale helse. Serien, som hadde premiere i 2023, ser frem til en lansering av sin andre sesong senere i år, men det ser ut til at når det er på tide å se utover det, vil Owens ikke være i nærheten.

I det minste en liten stund. I et innlegg på Owens Instagram-side skrev han at han ville ta en pause. "De siste 6 årene med å jobbe med live action One Piece har vært en livsendrende reise," begynner innlegget. "En drøm som går i oppfyllelse. Det har også vært MYE. Så jeg trekker meg fra Going Merry for å ta en pause og fokusere på meg selv og min mentale helse. Tusen takk til Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix og hele rollebesetningen og crewet for deres tillit, partnerskap og harde arbeid. Nå skal jeg ta en pust i bakken, gå i terapi, prøve å stige i gradene i Marvel Rivals, og komme tilbake uthvilt til de nye eventyrene som venter. Takk til alle som har støttet meg. Vi ses veldig snart!"

Selv om det ser ut til at vi ikke får se Owens' innflytelse på serien i nær fremtid, ser det ut til å være en mulighet for at han kommer tilbake. Med mer enn 1000 mangakapitler og anime-episoder å tilpasse, er det sannsynlig at Netflix kommer til å fortsette å lage denne serien i årene som kommer, noe som betyr at Owens kan komme tilbake på et senere tidspunkt.