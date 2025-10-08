Netflix' One Piece viser frem Laboon og Crocus i nye sesong 2-bilder

HQ

Er det et fjell, er det en bølge? Nei, det er en hval! Stråhattpiratene gjør seg klare til å sette seil mot Grand Line neste sesong i Netflix' filmatisering av den populære One Piece -mangaen, og vi vet allerede hvor vi kommer til å starte eventyrene våre i dette farligste av hav.

I henhold til noen nye bilder utgitt på showets offisielle side på sosiale medier, får vi en annen plakat for One Piece Sesong 2, samt noen settbilder av Crocus og et nytt bilde av Laboon, den enorme hvalen som bor rett utenfor huset hans.

Det er sannsynlig at vi kommer til å starte sesong 2 med denne minibuen fra mangaen og animeen. Laboon er en fan-favorittkarakter, og det er fint å se at vi ikke bare hopper over introduksjonen av ham og Crocus for å komme til de populære øyeblikkene fra Drum Island og Baroque Works. Disse delene kommer fortsatt til å være med i neste sesong, og så får vi bare se hvor mye av mangaen Netflix rekker å se før rulleteksten begynner.