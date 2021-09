Netflix oppsummerer Cowboy Bebop på under tre minutter

HQ

Man merker seg at premieren på Netflix sin live action Cowboy Bebop-serie nærmer seg ved å se på hvordan markedsføringen har trappet seg opp de siste månedene. Det kan uansett virke som om selskapet føler at tingen har kommet for en skikkelig utblåsning.

Dette siden vi nå har fått en video hvor Erika Ishii forteller hva Cowboy Bebop går ut på for de som ikke har sett animeserien samtidig som hun introduserer enda flere av de kjente skuespillerne som skal spille viktige roller i serien når den starter på Netflix 19. november.