Netflix overrasker med ny The Witcher-film med Dolph Lundgren i hovedrollen

Den fjerde sesongen av The Witcher hadde nylig premiere på Netflix, og selv om det ennå ikke er noen klar konsensus blant fans eller kritikere, ser det ikke akkurat ut til at utskiftningen av Henry Cavill har gjort serien noen tjenester.

Men hvis du liker det Netflix har servert så langt, kan du glede deg til en enda større godbit. Streameren har nettopp avslørt en ny spin-off-film med tittelen The Rats: A Witcher Tale - og den er faktisk tilgjengelig for å se akkurat nå.

Filmen har Dolph Lundgren i hovedrollen og finner sted kort tid før vi først blir introdusert for The Rats på slutten av den tredje sesongen.

"Det er en historie om hva som skjer med den yngre generasjonen i denne verdenen, som bare prøver å overleve mens kontinentet raser med krig", sier showrunner Lauren Hissrich.

Det finnes fortsatt ingen offisiell trailer, men filmen er allerede tilgjengelig på Netflix.