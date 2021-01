Netflix passerer 200 millioner abonnenter

Du ser på Annonser

Da hele streaming-revolusjonen begynte var Netflix raske med å okkupere tronen, men via blant annet Disney+ og vekst hos HBOs nye Max-tjeneste, så er det ekstra konkurranse på markedet nå. Det betyr dog ikke at tjenesten ikke vokser, for det må man virkelig si at den gjør.

I fjerde og siste kvartal av 2020 fikk Netflix ytterligere 8,5 millioner betalende abonnenter til tjenesten, som betyr at de nå offisielt har passert 200 millioner. Dette har de avslørt via deres seneste investormøte.

"For the full year, we added a record 37 [million] paid memberships, achieved $25 billion in annual revenue... and grew operating profit 76% to $4.6 billion."

Det er en ganske avgjørende vekst, og de planlegger å bruke mer penger enn noensinne før i 2021 på originalt innhold, som nok vil sikre dem enda flere abonnenter.