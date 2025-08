Netflix planlegger allerede KPop Demon Hunters oppfølgere, live-action nyinnspilling

HQ

Det ser ut til at Netflix har store forhåpninger til franchisen KPop Demon Hunters. Animasjonsfilmen, som er laget i samarbeid med Sony Pictures Animation, har vært en enorm suksess for strømmetjenesten, og satte en ny seertopp i sin sjette uke med 26,3 millioner visninger, og ble Netflix' mest populære animasjonsfilm gjennom tidene.

I følge The Wrap har ikke Netflix tenkt å la denne potensielle franchisen gli gjennom fingrene, og to oppfølgere er allerede under planlegging for filmen. Det er også snakk om en nyinnspilling i levende live-action, noe som viser seg å være en populær måte å kapitalisere på en animasjonsfilms suksess uten å risikere en ny historie.

Det er uklart når vi kan få se disse oppfølgerne eller en nyinnspilling, men med tanke på hvor travelt Sony Pictures Animation har det akkurat nå, med GOAT-filmen og en ny Spider-Verse å lage, vil det sannsynligvis ta en stund før KPop Demon Hunters kommer tilbake.