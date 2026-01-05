Rykte: Netflix planlegger å ha filmer 17 dager på kino dersom oppkjøpet av Warner Bros. blir fullført

HQ

Netflix er fortsatt det selskapet som er klar til å fullføre det enorme oppkjøpet av Warner Bros. et trekk som det er uklart om vil få grønt lys av konkurransemyndigheter rundt om i verden. Hvis oppkjøpet blir gjennomført, er det imidlertid mange som lurer på hvordan dette vil påvirke filmverdenen og kinolanseringene, ettersom Netflix er notorisk kjent for å gi filmer knapt noen tid på kino overhodet, til fordel for å sikre større strømmelanseringer. For Warner Bros, et selskap som er bygget opp rundt kinopremierer, kan dette få omfattende konsekvenser.

I en fersk rapport skriver Deadline at de har blitt fortalt at Netflix ønsker å tilby Warner Bros.-filmer en sjenerøs 17-dagers kinolansering, noe som er en brøkdel av det stadig mindre vinduet mange filmer får i disse dager. Selv om dette kan være fordelaktig for Netflix og streamingveksten, kan en så liten kinodrift være ødeleggende for kinoer over hele verden, ettersom billettkontoret vil få en hit som det kan slite med å komme tilbake fra.

En av forkjemperne for og et av de viktigste eksemplene på å fortsette å støtte kinobransjen er Disney, som i 2025 var en av de største suksesshistoriene, med Zootropolis 2, Avatar: Fire & Ash og Lilo & Stitch som alle tjente 1 milliard dollar, og som også er (eller vil bli) hits på Disney+. Uten Warner Bros. på kino like ofte, kan det skape mer rom for rivaler eller etterlate et rom som ikke kan fylles økonomisk for kinokjedene.

Synes du 17 dager er lenge nok for en kinovisning?