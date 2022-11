Netflix planlegger enda en spinoff-serie basert på The Witcher

Netflix har bestemt seg for å virkelig melke The Witcher-franchisen. Hovedserien vil ha sin tredje sesong sommeren 2023, en animasjonsserie er allerede sluppet og i år kommer det en prequel-serie kalt The Witcher: Blood Origin med Michelle Yeoh i hovedrollen. Men allerede nå er nok en ny spinoff-serie på gang.

I Witcher-bøkene slutter Ciri seg (for en stund) til en gruppe nilfgaardiske kriminelle ungdommer kalt The Rats. De dukker opp under episodene sju og åtte av den tredje sesongen av The Witcher når Ciri møter disse menneskene. Før The Witcher får sin fjerde sesong, skal vi visstnok få en spinoff-serie om The Rats.

Vi vet allerede om noen av de som spiller medlemmene i denne gjengen. Christelle Elwin spiller Mistle, og vi har allerede fått den offisielle beskrivelsen av karakteren hennes i The Rats:

"Mistel er medlem av The Rats, en gjeng mistilpassede tenåringer som stjeler fra de rike og gir til seg selv - og noen ganger de fattige. Hun er gatehard, mistenksom overfor alle og ute etter hevn, helt til et tilfeldig møte som vil endre alt."

Fabian McCallum (Amazon-serien The Lord of the Rings: The Rings of Power) spiller Kaylegh og Juliette Alexandra spiller Reef. Kilder mistenker også at Aggy K. Adams skal spille en alv som heter Iskra. Andre medlemmer av gruppen er smedsønnen Asse og gruppens leder Giselher.

Høres ut som at det finnes potensial for et litt annerledes The Witcher-eventyr, med andre ord.

Takk, Redanian Intelligence