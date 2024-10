Netflix presenterer en første titt på Cobra Kai: Sesong 6 - Del 2

HQ

Etter at Cobra Kai returnerte til Netflix i juli for første del av sin sjette sesong, fikk vi en mengde action som forberedte Daniel LaRusso, Johnny Lawrence og Miyagi-Do-barna på det store Sekai Taikai globale karatemesterskapet. Den episoden ble avsluttet med noen ganske store avsløringer, avsløringer som har gjort at ventetiden til andre del til tider har føltes uutholdelig. Heldigvis er ventetiden nesten over.

Del 2 kommer 15. november, og Netflix har sluppet en haug med teaserbilder som viser Lawrence og John Kreese i kamp, Tory som vender tilbake og tar på seg Cobra Kai -fargene igjen, og resten av skuespillerne og gjengen som forbereder seg på en kamp som de aldri har sett før.

Selv om vi ikke har noen trailer for del 2 ennå, kan du se disse bildene nedenfor for å begynne å få Cobra Kai blodet til å pumpe.