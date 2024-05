Netflix presenterer første offisielle titt på Liam Hemsworths Geralt av Rivia

HQ

Vi har sett noen glimt av Liam Hemsworths versjon av Geralt of Rivia i Netflix' kommende siste par sesonger av filmatiseringen av de elskede fantasyromanene, The Witcher, men det var lekkasjer fra innspillingen, og de ga egentlig ikke noe særlig inntrykk av den omskapte karakteren. Nå har vi fått et faktisk offisielt utseende.

Et nytt og ganske kort klipp viser Hemsworths Geralt i større detalj. Det er faktisk en veldig lik versjon som den vi har blitt vant til i Henry Cavills versjon av den berømte monsterjegeren. Det neste store spørsmålet vil være hvordan Hemsworth nærmer seg stemmen til Geralt, ettersom White Wolf's gravelly tone ikke akkurat er en som mange mennesker pleier å ha naturlig.

Ta en titt på klippet nedenfor, og forvent uten tvil flere teasere og glimt av den kommende fjerde sesongen av The Witcher i løpet av de kommende ukene og månedene, ettersom den for øyeblikket er i ferd med å filme.