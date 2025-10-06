Netflix presenterer første titt på sin animerte filmatisering av Roald Dahls The Twits

Netflix har blitt et flott hjem for animasjon, ettersom strømmetjenesten har blitt stedet å besøke for alle slags animasjonsfilmer, det være seg voksenkomedier, actionfylt anime, videospillfilmatiseringer eller til og med mer familievennlige eventyr. Den store animasjonsfilmen i oktober passer inn i sistnevnte kategori.

Den berømte historien fra Roald Dahl, The Twits, er filmatisert, og den handler om hvordan et par små barn må ta på seg den enorme oppgaven det er å detronisere et slemt og ondskapsfullt par voksne som har klart å ta makten og overta den lokale byen.

Det fulle sammendraget forklarer: "The Twits forteller historien om herr og fru Twit, de slemmeste, stinkende og ekle menneskene i verden, som tilfeldigvis også eier og driver den mest motbydelige, farligste og mest idiotiske fornøyelsesparken i verden, Twitlandia. Men når Twitene tar makten i byen sin, blir to modige barn og en familie av magiske gompe-Wumps nødt til å bli like utspekulerte som Twitene for å redde byen. The Twits er en hysterisk morsom og vill film (full av Twits' elskede triks - fra ormespaghettien til de fryktede krympene), men er også en historie for vår tid, om den evige kampen mellom grusomhet og empati."

Filmen kommer fra manusforfatter og regissør Phil Johnston, med Katie Shanahan og Todd Demong som medregissører og Meg Favreau som medforfatter. The Twits har også en stjernespekket rollebesetning med Emilia Clarke, Natalie Portman, Alan Tudyk, karakterskuespilleren Margo Martindale, Maitreyi Ramakrishnan, Johnny Vegas, Jason Mantzoukas og flere. Den inneholder til og med musikk fra David Byrne og Hayley Williams fra Paramore.

Når The Twits kommer på Netflix, er premieredatoen satt til 17. oktober, og du kan se traileren for filmen nedenfor.