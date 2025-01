Netflix presenterer første titt på Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Netflix har ikke vært sparsomme med å dryppfôre oss med informasjon om neste kapittel i Knives Out -serien, da streameren for en stund tilbake bekreftet at den tredje filmen vil bli kjent som Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, og deretter etter å ha presentert et glimt bak kulissene av Daniel Craigs retur som detektiv Benoit Blanc, alt mens de bekreftet at filmen vil lande på streameren i 2025. Ikke mye har faktisk endret seg på den fronten, men nå har vi det første offisielle bildet fra filmen.

Streameren har presentert et bilde som viser Blanc stående i en kirke ved siden av en karakter spilt av Josh O'Connor. Vi har ikke mye annet å gå fra annet enn dette ennå, men Netflix legger til: "Denne gangen vil Blanc løse et helt nytt mordmysterium i en ennå ikke avslørt setting, omgitt av en fargerik ny rollebesetning av mistenkte."

Netflix hinter også litt mer med: "Detaljer om Blancs neste sak er fortsatt godt begravd - kanskje i kisten som er fremtredende i filmens korte teaser. En ettertenksom Blanc beskriver det i voice-over som hans "farligste sak hittil", så alt vi kan gjøre er å håpe på hans fortsatte sikkerhet."

Selv om det ikke har kommet noen bekreftelse fra streameren, virker det svært sannsynlig at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery vil følge Glass Onion: A Knives Out Mystery og debutere på Netflix på slutten av året som sin store høytidsfilm. Hvorvidt den får kinopremiere på forhånd er fortsatt ukjent, selv om Craig håper at det er tilfelle, men uansett er filmen klar til å gå ettersom den ble filmet i løpet av sommeren 2024.