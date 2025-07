Netflix samarbeider med NASA for å bringe kosmiske direktesendinger til tjenesten

HQ

Netflix' siste tilnærming til ekspansjon ser ut til å være mindre rettet mot å øke sin egen innholdsproduksjon og mer fokusert på samarbeid og partnerskap med tredjeparter for å bringe innholdet deres til strømmetjenesten. Dette har nylig ført til at WWE-programmer har blitt en del av Netflix, i tillegg til direktesendt sport, og snart vil dette utvides ytterligere med kosmisk innhold på vegne av NASA.

Ja, romfartsorganisasjonen har gått sammen med Netflix med den hensikt å bringe NASA + til streamingplattformen som en del av porteføljen. Denne inkluderingen vil skje i sommer, og følgende vil bli gjort tilgjengelig for abonnenter.

"Publikum vil nå ha et nytt alternativ for å strømme rakettoppskytninger, astronautvandringer, dekning av oppdrag og fantastisk live utsikt over jorden fra den internasjonale romstasjonen."

Det skal sies at NASA+ for øyeblikket er gratis å få tilgang til, uten annonser, gjennom NASA-appen og nettstedet, så dette er ikke helt den samme enorme avtalen som å bringe WWE til Netflix. Men hvis du har lett etter måter å kikke på stjernene på og lære noe i prosessen, vil dette utvilsomt være av interesse når det kommer i løpet av de kommende ukene.

