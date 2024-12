Netflix satser på NFL i jula og ønsker seg et verdensomspennende publikum Netflix vil sende to NFL-kamper over hele verden den 25. desember.

HQ NFL og julen har lenge vært tett knyttet sammen i USA. Den ordinære sesongen i amerikansk fotball avsluttes tidlig i januar, og Super Bowl følger i februar. Kampuke 17 av 18 spilles mellom 25. og 31. desember, med to kamper på 1. juledag, onsdag 25. desember. Kansas City Chiefs (Super Bowl-vinnerne i år) mot Pittsburgh Steelers, og Baltimore Ravens mot Houston Texans. Mariah Carey vil opptre i begynnelsen, og Beyoncé vil opptre i pausen av hjemmekampen mot Houston). Disse to kampene vil bli sendt direkte over hele verden den 25. desember gjennom Netflix, med flere språk, inkludert spansk, fransk og tysk, og det vil være inkludert i alle abonnementsnivåer. Netflix satser på sport og live-arrangementer Denne "julegaven" markerer første gang Netflix sender en NFL-kamp direkte, men det blir ikke den siste, ettersom den nåværende kontrakten varer frem til 2026. "I fjor bestemte vi oss for å satse stort på direktesendinger - og utnytte de enorme fanskarene innen komedie, reality-TV, sport og mye mer", sier Netflix' innholdssjef Bela Bajaria. Den største suksessen i år var boksekampen mellom Mike Tyson og Jake Paul ... så stor at millioner av mennesker hadde problemer med å se den direkte, noe som førte til et gruppesøksmål mot strømmegiganten. Forhåpentligvis er Netflix' servere sterkere på 1. juledag, "vanligvis Netflix' største dag i året", selv om det gjenstår å se hvor mange som vil se den utenfor USA, og hvor mange som vil velge Netflix i USA: Kampene vil også bli vist på TV i byene til de konkurrerende lagene og på NFL+. NFL når ut til stadig flere mennesker over hele verden, noe vi så i de enorme folkemengdene som møtte opp i London og München under NFLs europeiske stopp i oktober. Beyoncé skal opptre NFL slutter ikke å prøve nye ting for å tiltrekke seg nytt publikum, inkludert initiativer som å gjøre live-kampen om til en Simpsons-episode i forrige uke... Når vises NFL-kampene i julen på Netflix? Interessert i kampene? Da har vi gode nyheter, ettersom de vil skje på svært rimelige tidspunkter i Europa. Chiefs mot Steelers starter kl. 13:00 ET. Det er 19:00 CET (sentraleuropeisk tid, en time mindre i Storbritannia). Ravens mot Texans starter kl. 16:30 ET. Det er 22:30 CET (sentraleuropeisk tid, en time mindre i Storbritannia). Hvis du ikke ser dem direkte, vil kampene ligge på Netflix i 24 timer etter at direktesendingen er avsluttet (kun 3 timer i USA).