Netflix' satsing på direktesendte NFL-kamper lønner seg med spektakulære seertall

NFL Christmas Gameday Live var ikke Netflix' første satsing på direktesendte sportsbegivenheter, men det har vært den mest betydningsfulle hittil. I år var det første av et treårig samarbeid mellom NFL og Netflix om å sende kampene 1. juledag til alle Netflix-abonnenter over hele verden.

Netflix skal ha betalt 150 millioner dollar for to NFL-kamper: Kansas City Chiefs (Super Bowl-vinnerne i år) mot Pittsburgh Steelers, og Baltimore Ravens mot Houston Texans. Det var en lettvint avgjørelse for NFL, ettersom ABC/ESPN i gjennomsnitt betaler 26 millioner dollar per kamp (2,6 milliarder dollar per sesong med rundt 100 kamper).

Og satsingen har også lønnet seg for Netflix. Ifølge tidlig publikumsstatistikk så nesten en tredjedel av alle Netflix-abonnenter over hele verden på kampen mellom Chiefs og Steelers. Ikke bare folk fra USA, men fra nesten 200 land. Netflix har rundt 282 millioner abonnenter på verdensbasis.

Det gjorde Chiefs vs. Steelers-kampen til den nest mest populære Live-tittelen på Netflix til dags dato. Det betyr at den ikke har overgått boksekampen Jake Paul vs. Mike Tyson i november, som ifølge Netflix var den mest strømmede sportsbegivenheten i historien, med over 108 millioner seere.

Netflix har imidlertid klart å "overskygge" det høyeste antallet samtidige seere på en hvilken som helst juledag, som vanligvis er den største dagen i året for Netflix, de siste fire årene. De oppnådde det med litt hjelp fra Mariah Carey og Beyoncé, som opptrådte i avsparket og i pausen, og selvfølgelig reklamerte de for Netflix' mest etterlengtede serie i julen, Squid Game sesong 2, som åpner nå.

"Det finnes ingen årlige live-arrangementer, verken innen sport eller annet, som kan sammenlignes med det publikummet NFL-fotballen tiltrekker seg", sier Netflix' Chief Content Officer, Bela Bajaria. Og det er sant: NFL overgår TV-seertallene fra NBA, som er på vei ned.

NFL har faktisk "stjålet" tradisjonen med å spille på første juledag fra NBA, og NFL har bare spilt kamper regelmessig 25. desember siden 2020.

Hvis du er nysgjerrig, er de to NFL-kampene fortsatt tilgjengelige for streaming på Netflix de neste 24 timene, noe som betyr at du fortsatt har tid til å se dem.