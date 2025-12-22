Netflix sender to NFL-kamper 1. juledag ... med KPop Demon Hunters som opptrer i pausen

HQ

Å se NFL-kamper på 1. juledag er en stor tradisjon i USA, og takket være Netflix begynner det å bli en internasjonal tradisjon. Det er i hvert fall det de prøver å gjøre, med et stort markedsføringsfremstøt som inkluderer samarbeid med spillere som Atlético Madrids Antoine Griezmann i Netflix Spania.

I år blir det to NFL-kamper i den ordinære sesongen 1. juledag, og begge vil bli sendt på Netflix over hele verden. Og den gode nyheten er at hvis du er en fan av NFL, starter kampene på veldig beleilige tidspunkter torsdag 25. desember:



Dallas Cowboys mot Washington Commanders: 19:00 CET, 18:00 GMT i Storbritannia



Detroit Lions mot Minnesota Vikings: 22:30 CET, 21:30 GMT i Storbritannia



Netflix NFL julekamper utøvere

Utover den sportslige siden av saken, vil julekampene i NFL også inneholde musikalske opptredener. I fjor var det Beyoncé som opptrådte under julekampen. Nesten som Super Bow blir det et stort show med mange overraskelsesartister, men vi vet at det blir Snoop Dogg, HUNTR/X og Lainey Wilson som opptrer i pauseshowet under kampen Detroit Lions mot Minnesota Vikings.

Ja, du leste riktig: HUNTR/X, navnet på det fiktive bandet fra Netflix-suksessen KPop Demon Hunters. Eller med andre ord EJAE, Audrey Nuna og Rei Ami, vokalistene bak det animerte jentebandet. Før nattkampen vil Kelly Clarkson fremføre "Underneath the Tree".

Kommer du til å se NFL-kampene på Netflix, selv om det bare er for KPop Demon Hunters-opptredenen?