Netflix ser ut til å ha gitt Rian Johnson en blankosjekk: Knives Out 3 hevdes å ha et budsjett på 210 millioner dollar

Den første Knives Out-filmen ble en enorm suksess, både kritisk og kommersielt, og sistnevnte kan nok delvis tilskrives det "billige" budsjettet på "bare" rundt 40 millioner dollar. Det kan kanskje virke som mye penger, men når filmen samler et stjernespekket skuespillergalleri som Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis og mange flere, høres 40 millioner dollar ut som litt av et røverkjøp.

Den kommende tredje filmen i serien, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, er et helt annet beist. Ifølge den vanligvis pålitelige innsideren TheInSneider har denne filmen et monsterbudsjett på 210 millioner dollar. Det er et budsjett som ligner på det Marvel og andre actionfilmer ofte drar inn, og mange av disse anses som for dyre å lage i utgangspunktet.

Det er uklart hvordan filmen har samlet et så monumentalt budsjett, for selv om den også har en imponerende rollebesetning, med en returnerende Craig støttet opp av Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington og flere, burde ikke disse rollebesetningsmedlemmene få budsjettet til å eksplodere på en slik måte.

Siden Knives Out 3 kommer til Netflix i 2025, vil den sannsynligvis ikke samle markedsføringsbudsjettet til en kinofilm, som har en tendens til å speile produksjonsbudsjettet, noe som betyr at for at en kinofilm skal gå i balanse, må den minst doble produksjonskostnadene. Når det er sagt, må Knives Out 3 utvilsomt bli en voldsom suksess for å kunne rettferdiggjøre det latterlige budsjettet.