Netflix ser ut til å unngå kinofilmer nå som Warner Bros.-avtalen ikke går videre

HQ

Da ideen om at Netflix skulle kjøpe Warner Bros. først ble kjent, fryktet mange kinogjengere at et av de største studioene der ute ville gå over til kun strømming. Nå vet vi at Paramount kjøper WB, ikke Netflix, og det ser ut til at strømmegiganten kommer til å gå tilbake til det den gjør best. Det var planer, tilbake da avtalen var på kortene, for Netflix å ta i bruk en mer tradisjonell tilnærming til teaterutgivelser, ifølge administrerende direktør Ted Sarandos, men det ser ut til at planene har endret seg på den fronten.

Netflixs innholdssjef Bela Bajaria gjorde et klart skille mellom hvordan de håndterer utgivelser kontra Warner Bros. I en samtale med Deadline sa hun: "Det er Warner Bros teatralsk distribusjon, og så er det Netflix, som vi har vært i en annen virksomhet. Jeg vil ikke at du skal blande de to. Ted [Sarandos] snakket om at Warner Bros er i en annen bransje enn hva Netflix er i."

Netflix filmstol Dan Lin la til at streameren har vært utrolig opptatt de siste månedene, og trenger litt tid til å slå seg tilbake til det normale. "Warner Bros-avtalen ble nettopp avsluttet når det gjelder vår deltakelse, og vi hadde Oscar-utdelingen,"</em> sa han. "Vi er et strømme-først-selskap. Strategien fungerer veldig bra for oss. Du kan se at medlemmene våre ser syv filmer i måneden. Du kan se gjennom Warner-prosessen at vi har bygget et tettere forhold til kinoeierne, vi har hatt mange diskusjoner - bare gi oss litt tid."

Lin sa at for noen spesielle utgivelser vil Netflix komme tilbake til kinoene. I begynnelsen av året tillot det publikum å være vitne til Stranger Things-finalen på kino, og i år får vi se Greta Gerwigs Narnia på det store lerretet. For andre utgivelser ser det imidlertid ut til at vi holder oss til TV-ene våre for nå.