Netflix' serie Exploding Kittens ser helt sprø ut

Netflix har vært i ferd med å lage en animert tilpasning av kortspillet Exploding Kittens en stund nå, og heldigvis er den nesten her nå. Streameren har gitt ut en full trailer for showet, som gir oss et glimt av dets sprø og morsomme utseende, og også når den kommer til streameren.

Når det gjelder hva showet handler om, Exploding Kittens ser Luther's Tom Ellis i hovedrollen som Gud som som en del av rehabiliteringen er pålagt å dra til jorden og tilbringe litt tid i kroppen til en lubben huskatt. Den offisielle synopsis sier :

"Som en del av Godcats rehabilitering flytter han inn hos en dysfunksjonell familie og prøver å løse problemene deres, men ender opp med å bruke mye tid på å jage laserpekere. Og på toppen av det hele viser det seg at Godcats nabo, som også er en katt, er ingen ringere enn hans nemesis, Antikrist. Resultatet er den ultimate kampen mellom det gode og det onde ... bortsett fra at Godcat (Ellis) er distrahert av en due han har sett i hagen, og Devilcat (Sasheer Zamata) er opptatt med å ta seg en lur på noens laptop."

Exploding Kittens -serien lander på Netflix i juli, men strømmetjenesten vil utvilsomt kommunisere den nøyaktige datoen i løpet av de kommende ukene.