Netflix sier opp en tredjedel av sine animatører

Netflix Animation har kunngjort at de har sagt opp en tredjedel av sine animatører i det som offisielt kalles en omstrukturering. Totalt er det rundt 50 ansatte som vil bli tvunget til å forlate selskapet, og i en intern uttalelse sier Netflix:

"Som vi fortalte i vårt siste town hall, har vi redusert vårt fremtidige filmprogram for å fokusere på å levere to Netflix-eide tentpole-filmer i året, og det betyr dessverre at vi i dag må si farvel til noen av våre overhead-kolleger."

En innsider som valgte å snakke med pressen, tok imidlertid det hele med fatning og sa:

"Til tross for permitteringene er dette fortsatt et studio som satser på to originalfilmer i året, hvilket annet studio gjør det i disse dager?"

Faktisk er det fortsatt mange ambisjoner innenfor Netflix' vegger, og neste år er det planlagt minst sju animasjonsfilmer, inkludert Ultraman: Rising og Orion and the Dark - begge med ganske god omtale i ryggen.

Hva synes du om den generelle kvaliteten på Netflix' animasjonsfilmer, og hvilken er din favoritt?