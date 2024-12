Netflix sikrer seg eksklusive amerikanske rettigheter til FIFA Women's World Cup i 2027 og 2031

HQ

Netflix satser stort på direktesendte sportsbegivenheter, som boksekampen mellom Mike Tyson og Jake Paul, eller NFL-kampene de vil strømme denne julen. Men deres hittil største trekk for å etablere seg som en sportsplattform like mye som en underholdnings- og spillplattform har nettopp blitt annonsert: Netflix har sikret seg eksklusive rettigheter i USA for de to neste FIFA Women's World Cup.

I dag ble det kunngjort at de neste verdensmesterskapene, i 2027 og 2031, vil bli sendt eksklusivt på Netflix i USA. Det er første gang Netflix sikrer seg eksklusive rettigheter til en sportskonkurranse, og en så viktig en som VM i fotball for kvinner.

Siden FIFA opprettet verdensmesterskapet i 1991, er USA det landet som har vunnet det flest ganger, fire av ni utgaver, med Spania som nåværende tittelholdere fra VM i 2023 i Australia og New Zealand.

"Dette er en milepæl for medierettigheter innen idrett", sier FIFA-president Gianni Infantino. "Som en stor merkevare og FIFAs nye langtidspartner har Netflix vist et meget sterkt engasjement for å utvikle kvinnefotballen. Denne avtalen sender et sterkt budskap om den virkelige verdien av FIFA Women's World Cup og den globale kvinnefotballen."

Avtalen er eksklusiv for USA og Puerto Rico, med dobbeltsending på engelsk og spansk. I tillegg til direktesendingene av alle kampene vil Netflix også produsere dokumentarserier i forkant av begge turneringene, med fokus på den globale veksten i kvinnefotballen.

Forhåpentligvis vil fans over hele verden også få tilgang til disse dokumentarene, til tross for at rettighetene til fotball-VM for kvinner distribueres til mange forskjellige mediekanaler utenfor USA.

Forhåpentligvis vil Netflix også forbedre serverkapasiteten sin innen VM i fotball for kvinner 2027 finner sted i Brasil fra 24. juni til 25. juli 2027. For øyeblikket hevder mange seere at de sliter med å se de få direktesendingene, og de har til og med sendt inn et gruppesøksmål etter kampen mellom Paul og Tyson. Det er ennå ikke kjent hvor verdensmesterskapet i 2023 skal spilles.

Netflix har allerede viet mye oppmerksomhet til fotball, med nylige utgivelser av dokumentarer om David Beckham, Neymar, Boca Juniors eller Saudi Pro League, etterfulgt neste år av dokumentarer om Vinícius Jr og José Mourinho.