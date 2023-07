Netflix sin Masters of the Universe-film er død

HQ

I fjor ble det kjent at Netflix ikke bare hadde to animasjonsserier basert på Masters of the Universe, for det var også planer om en live-action-film laget av Aaron og Adam Nee. Men budsjettet var høyt, og til tross for kutt og ulike ideer for å spare penger, melder Variety nå at Netflix har skrinlagt prosjektet etter å ha brukt 30 millioner dollar på det allerede.

Mattel, som eier Masters of the Universe, bekrefter at Netflix ikke lenger har rettighetene til filmen, noe som forhåpentligvis betyr at noen andre kan plukke den opp i stedet.

Hvor interessert er du i en moderne live-action-film med He-Man, Skeletor og resten av de fargerike figurene fra planeten Eternia?