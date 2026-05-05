Netflix sin One Piece vender tilbake til San Diego Comic-Con i Málaga: Iñaki Godoy bekreftet å delta i 2026
Seriens hovedrolleinnehaver og kaptein for stråhattpiratene vil delta på Spanias største popkulturbegivenhet fra 1. til 4. oktober.
One Piece er fortsatt et unikt kulturelt fenomen, uansett hvilket format man møter det i. Mangaen er fortsatt tidenes bestselgende i Japan. Anime-serien nærmer seg nå 1200 sendte episoder (1182 i skrivende stund), og Netflix' live-action-serie er en av plattformens mest sette serier, og har ikke minst ført stjernene til toppen av dagens TV-scene. Og hvis du planlegger å besøke San Diego Comic-Con Málaga 2026 i oktober, kan det hende du støter på stjernen.
På fjorårets arrangement kunne fansen møte og bli kjent med Taz Skylar/Sanji, som i tillegg til å være kokk i Straw Hat-gjengen, er født og oppvokst i Spania. I år er det Iñaki Godoy, skuespilleren som spiller gjengens kaptein, Monkey D. Luffy, som kommer til den andre San Diego Comic-Con Málaga, noe som ble offisielt bekreftet for noen øyeblikk siden.
Iñaki slutter seg dermed til den fortsatt lille, men svært bemerkelsesverdige gruppen av stjerner som er bekreftet til 2026-utgaven av SDCCM, som Sean Astin, John Romita Jr. og Kevin Smith. Til tross for de store navnene står arrangørene overfor utfordringen med å rette opp manglene ved den første utgaven og tilby deltakerne den autentiske og unike opplevelsen som navnet tilsier.
Har du planer om å delta på San Diego Comic-Con og prøve å møte Iñaki Godoy personlig? Husk at billettsalget startet i går, 4. mai.