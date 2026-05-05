Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
One Piece

Netflix sin One Piece vender tilbake til San Diego Comic-Con i Málaga: Iñaki Godoy bekreftet å delta i 2026

Seriens hovedrolleinnehaver og kaptein for stråhattpiratene vil delta på Spanias største popkulturbegivenhet fra 1. til 4. oktober.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

One Piece er fortsatt et unikt kulturelt fenomen, uansett hvilket format man møter det i. Mangaen er fortsatt tidenes bestselgende i Japan. Anime-serien nærmer seg nå 1200 sendte episoder (1182 i skrivende stund), og Netflix' live-action-serie er en av plattformens mest sette serier, og har ikke minst ført stjernene til toppen av dagens TV-scene. Og hvis du planlegger å besøke San Diego Comic-Con Málaga 2026 i oktober, kan det hende du støter på stjernen.

På fjorårets arrangement kunne fansen møte og bli kjent med Taz Skylar/Sanji, som i tillegg til å være kokk i Straw Hat-gjengen, er født og oppvokst i Spania. I år er det Iñaki Godoy, skuespilleren som spiller gjengens kaptein, Monkey D. Luffy, som kommer til den andre San Diego Comic-Con Málaga, noe som ble offisielt bekreftet for noen øyeblikk siden.

Iñaki slutter seg dermed til den fortsatt lille, men svært bemerkelsesverdige gruppen av stjerner som er bekreftet til 2026-utgaven av SDCCM, som Sean Astin, John Romita Jr. og Kevin Smith. Til tross for de store navnene står arrangørene overfor utfordringen med å rette opp manglene ved den første utgaven og tilby deltakerne den autentiske og unike opplevelsen som navnet tilsier.

Har du planer om å delta på San Diego Comic-Con og prøve å møte Iñaki Godoy personlig? Husk at billettsalget startet i går, 4. mai, og at du kan sikre deg billetter her.

One Piece

Dette innlegget er kategorisert under:

Comic-ConComics

Relaterte tekster

0
One Piece: Sesong 2Score

One Piece: Sesong 2
SERIES-TEKST. Skrevet av Conny Andersson

Det er endelig på tide å gjenforenes med mannskapet om bord på piratskipet Going Merry når One Piece vender tilbake for en spektakulær andre sesong.

1
One Piece (Netflix)Score

One Piece (Netflix)
SERIES-TEKST. Skrevet av André Lamartine

Netflix-filmatiseringen av en av verdens mest populære mangaer har fått uventet mye vind i seilene.



Loading next content