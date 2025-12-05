Netflix skal ha vært favoritt til å kjøpe Warner Bros.

HQ

Sagaen rundt salget av Warner Bros. fortsetter. Den massive produksjonsgiganten bekreftet at den nylig var på oppkjøp, og dette førte til at en rekke selskaper gikk opp og gjorde det kjent at de ville være interessert i å legge til Warner Bros. i porteføljen. En av dem var Paramount Skydance, men de har tilsynelatende blitt forbigått av strømmegiganten Netflix, som nå visstnok er den eksklusive favoritten til å snappe opp Warner Bros.

I følge Financial Times sies det at Netflix og Warner Bros. Discovery er i eksklusive samtaler om en oppkjøpsavtale. Det hevdes at en avtale til og med kan bli avtalt i løpet av få dager, og at det viktigste som kan stikke kjepper i hjulene er et bud fra rivaler.

Foreløpig tyder de nåværende tallene som nevnes på at Netflix ønsker å snappe opp Warner Bros. for så mye som $ 28 per aksje, noe som vil verdsette produksjonsgiganten til rundt $ 61 milliarder dollar.

Den største haken og problemet med en slik avtale er at det sannsynligvis vil være bekymring for monopolisering, slik Microsoft opplevde med sitt enorme oppkjøp av Activision Blizzard til en verdi av 67,8 milliarder dollar. Ulike markedsmyndigheter rundt om i verden vil sannsynligvis se på om kombinasjonen av Netflix' enorme størrelse og strømmedominans med Warner Bros. sin rikdom av immaterielle rettigheter og produksjonskapasitet vil redusere konkurransen i bransjen noe. Dette er bare en samtale som vil bli ført hvis det blir enighet om en avtale, noe som i skrivende stund ikke har skjedd.